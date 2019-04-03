Петербуржец ножом пытался заставить водителя убрать машину с пешеходного перехода

Жителя Красносельского района не устроили знания ПДД владельца автомобиля. Он пытался сделать словесное замечание, но оно не помогло.

Тогда мужчина взялся за нож и уже с его помощью хотел вынудить водителя припарковаться в другом месте. Это заметили сотрудники Росгвардии и поспешили вмешаться в ситуацию. Об этом сообщают сегодня в Росгвардии.

Инцидент произошел около 01:55 3 апреля возле одного из домов по улице Кузнецова. До неправильной парковки мужчины не были знакомы. Проходивший мимо местный житель имел при себе почему-то нож и решил помочь незадачливому водителю.

Задержанный был передан сотрудникам 74 отдела полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пикалево 25-летний пробрался в квартиру и пытался изнасиловать подругу своей матери.