Мигрант отправляется в колонию за взятку в 15 тысяч рублей

Суд Кировского района приговорил подсудимого к 1,5 годам колонии общего режима. Фото: pixabay.com
Суд Кировского района приговорил подсудимого к 1,5 годам колонии общего режима. Фото: pixabay.com

Мужчина нарушил правила въезда в Россию: его бы оштрафовали и отправили домой, но он попытался этого избежать.

В Санкт-Петербурге вынесли приговор мигранту, который попытался дать взятку начальнику миграционного отдела, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре 3 апреля.

Мужчина, видимо, приехал в Россию незаконно: он попал в отделение МВД по вопросам миграции за нарушение правил въезда — в его отношении собирались составить административный протокол, взять штраф и отправить домой. Чтобы всего этого не произошло, мигрант попытался подкупить начальника отдела контроля и вложил в кодекс об административных правонарушениях 15 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый признал свою вину. Суд Кировского района Петербурга отправляет подсудимого в общую колонию на 1,5 года, сообщили в прокуратуре.

По данным Генпрокуратуры, средний размер взятки в России в 2018 году превысил 600 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербуржца отправляют в тюрьму за махинации с жильем больной женщины.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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