Мигрант отправляется в колонию за взятку в 15 тысяч рублей

Мужчина нарушил правила въезда в Россию: его бы оштрафовали и отправили домой, но он попытался этого избежать.

В Санкт-Петербурге вынесли приговор мигранту, который попытался дать взятку начальнику миграционного отдела, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре 3 апреля.

Мужчина, видимо, приехал в Россию незаконно: он попал в отделение МВД по вопросам миграции за нарушение правил въезда — в его отношении собирались составить административный протокол, взять штраф и отправить домой. Чтобы всего этого не произошло, мигрант попытался подкупить начальника отдела контроля и вложил в кодекс об административных правонарушениях 15 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый признал свою вину. Суд Кировского района Петербурга отправляет подсудимого в общую колонию на 1,5 года, сообщили в прокуратуре.

По данным Генпрокуратуры, средний размер взятки в России в 2018 году превысил 600 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербуржца отправляют в тюрьму за махинации с жильем больной женщины.