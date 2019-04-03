Станция метрополитена “Горьковская” закрыта для пассажиров

О закрытии сообщили около 17:05. Подземку исследуют специалисты из-за оставленного бесхозного предмета.

О закрытие станции петербургского метрополитена сообщают в Telegram-канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер” около 17:05. К техническим проблемам на “Красной линии” метрополитена сегодня добавилось еще и закрытие станции “Горьковская”.

Станцию закрыли в связи с обнаружением бесхозного предмета. Обычно в таких ситуация специалисты проверят подземку от 15 минут до часа. Поэтому сотрудники метрополитена просят заранее строить свой маршрут и, при необходимости, воспользоваться наземным транспортом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на “Красной линии” петербургского метрополитена произошел сбой.