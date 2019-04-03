На “Красной линии” петербургского метрополитена произошел сбой

Для оптимизации своего маршрута, пассажиры могут воспользоваться другим видом транспорта. Фото: https://pixabay.com

Для оптимизации своего маршрута, пассажиры могут воспользоваться другим видом транспорта. Фото: https://pixabay.com

ГУП “Петербургский метрополитен” сообщает, что это связано с техническими проблемами. Поезда на линии ходят с увеличенным интервалом.

Подробностей технического сбоя сотрудники петербургской подземки пока не сообщают. Однако известно, что днем 3 апреля произошёл такой сбой и он повлиял на работу Кировско-Выборгской линии метрополитена. Об этом сообщили в ГУП “Петербургский метрополитен”.

Также сообщается, что поезда в сторону станции “Девяткино” идут с увеличенным интервалом. Пассажиры могут услышать объявление об увеличении интервала по громкоговорителю на станциях.

Сотрудники метрополитена также сообщают, что для оптимизации своего маршрута, пассажиры могут воспользоваться другим видом транспорта.