На “Красной линии” петербургского метрополитена произошел сбой

Для оптимизации своего маршрута, пассажиры могут воспользоваться другим видом транспорта. Фото: https://pixabay.com
Для оптимизации своего маршрута, пассажиры могут воспользоваться другим видом транспорта. Фото: https://pixabay.com

ГУП “Петербургский метрополитен” сообщает, что это связано с техническими проблемами. Поезда на линии ходят с увеличенным интервалом.

Подробностей технического сбоя сотрудники петербургской подземки пока не сообщают. Однако известно, что днем 3 апреля произошёл такой сбой и он повлиял на работу Кировско-Выборгской линии метрополитена. Об этом сообщили в ГУП “Петербургский метрополитен”.

Также сообщается, что поезда в сторону станции “Девяткино” идут с увеличенным интервалом. Пассажиры могут услышать объявление об увеличении интервала по громкоговорителю на станциях.

Сотрудники метрополитена также сообщают, что для оптимизации своего маршрута, пассажиры могут воспользоваться другим видом транспорта.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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