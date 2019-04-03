Создателя финансовой пирамиды задержали в Петербурге

Мошенники сумели обмануть около 120 граждан и заработать более 70 млн в 2015 году.

В Санкт-Петербурге задержали 54-летнего создателя финансовой пирамиды, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга 3 апреля. Жертвами мошенничества могли стать свыше 100 жителей Петербурга и Ленобласти.

По данным полиции, организатор и его помощники пообещали гражданам проценты за деньги, которые бы те организации доверили. Злоумышленники разместили рекламу своего предприятия в СМИ и соцсетях, гарантируя возврат денег с процентами, хотя никогда не собирались ничего возвращать, сообщают в МВД.

Всего им удалось привлечь порядка 120 человек. Нанесенный ущерб оценивается в 70 млн рублей — как минимум, сообщили в полиции Санкт-Петербурга. Уголовное дело возбудили еще в 2015 году, но организатора поймали только сейчас.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в тюрьму отправили жителя Петербурга за махинации с жильем.