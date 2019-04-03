На петербургском иммерсивном спектакле “Груз 300” актриса дала пощечину зрительнице

Приписка “иммерсивный” к спектаклю предполагает взаимодействие зрителя и актеров во время постановки. Однако зрительница не ожидала, что взаимодействие будет таким плотным.

Премьера спектакля художницы-акционистки Катрин Ненашевой “Груз 300” прошла 31 марта. В основе постановки — история бывшего заключённого Руслана Сулейманова. Он пережил пытки в омской колонии. Премьерный спектакль создали шесть человек, которые выступают актерами, режиссерами, оформителями и уборщиками.

Одна из посетительниц иммерсивного спектакля написала в Instagram, что получила пощечину от актрисы во время постановки. Это произошло, когда они с подругой устали смотреть на насилие и предложили всем просто потанцевать. Девушки посчитали, что смотреть на насилие — это тоже своего рода насилие. Незадолго до спектакля у девушки был отит на левое ухо, именно туда и пришёлся удар.

Далее на своей странице в Facebook Катрин Ненашева разместила ответный пост.

“На #груз300 в Питере зрительницы решили устроить восстание и в процессе получили пощечину от нашей актрисы. Было ли это в рамках действия? Возможно. Одну из них устроил такой вариант событий, «потому что я понимала, куда шла и что такое иммерсивный театр о насилии». Двое же горячо возмутились (справедливо), мы тут же принесли личные и публичные извинения, сказали, что готовы возместить деньги на медпомощь”, — пишет Ненашева.

Пострадавшие попросили деньги за билеты, им обещали их вернуть. Теперь создатели спектакля будут просить всех зрителей заполнять специальный договор, чтобы потом не было таких инцидентов.

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