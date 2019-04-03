Автомастерская на Бухарестской через подставное лицо нашла номинального гендиректора

Такие незаконные махинации теперь будет проверять прокуратура Центрального района. Незаконная деятельность была выявлена после проверки ООО “Ветер”.

Как сообщает прокуратуры Петербурга сегодня, компания, которая занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, не соблюдала законодательство.

Организация была зарегистрирована в феврале 2019 года в МИФНС № 15 по Петербургу. Согласно сведениям ЕГРЮЛ адрес местонахождения организации — улица Бухарестская, установлен генеральный директор, уставный капитал составляет 70 тыс. рублей.

Но после проверки выяснилось, что генеральный директор назначен номинально и руководство не осуществляет, а также не исполняет обязанности директора.

Он трудоустроился в организацию по объявлению в интернете и за полторы тысячи рублей он подавал документы в МИФНС № 15. При этом мужчина понимал, что будет номинальным директором.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура уличила компанию, подделавшую документы на управление домом.