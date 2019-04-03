Петербургские полицейские готовятся к войне с НАТО

Они тренировались всю ночь к мнимой атаке со стороны солдат военно-политического блока.

Об этом стало известно сегодня, третьего апреля. Сотрудникам правоохранительных органов в ночь со второго на третье число объявили об учебном сборе. Так, сотрудники ГИБДД отправили в лес, где они обучались навыкам выживания. Есть мнение, что они первыми должны будут в случае чего отражать атаку солдат НАТО.

Из районных МВД оперативники и участковые вспоминали, как пользоваться противогазами, также они потренировали строевой шаг.

Известно, что некоторых отпустили домой уже в два часа ночи, потребовав, чтобы все явились на работу без опозданий, передает издание «Фонтанка».

Уточняется, что полицейские прошли психологический текст, результаты которого пока неизвестны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что названы самые “взрывоопасные” регионы мира, где может начаться Третья Мировая война.