Пожар в «Красной нити» локализован. Все остались живы

Огнем была охвачена площадь в 600 квадратных метров. Специалисты переживают, что после инцидента в воздух могли попасть опасные вещества.
Инцидент произошел сегодня вечером, третьего апреля, на территории бывшего комбината «Красная нить». Пожарные прибыли на место в течение нескольких минут и сразу приступили к тушению возгорания. Они справились с огнем примерно за час – в операции приняли участие более ста человека.
Спасатели рассказывают, что в результате никто не пострадал. На комбинате находились четыре человека, им удалось остаться целыми и невредимыми. На первом этаже «Красной нити» находились опасные вещества. Сейчас специалисты занимаются их ликвидацией.
Пока что пожарные не могут сказать наверняка, что именно стало причиной возгорания.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что к горящей фабрике “Красная нить” прибыла лаборатория для замера воздуха. К ликвидации пожара привлекли еще 24 спасателя.