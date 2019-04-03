Пожар в «Красной нити» локализован. Все остались живы

Что стало причиной пожара - до сих пор не выяснено. Фото: "Аварийный Петербург"

Что стало причиной пожара - до сих пор не выяснено. Фото: "Аварийный Петербург"

Огнем была охвачена площадь в 600 квадратных метров. Специалисты переживают, что после инцидента в воздух могли попасть опасные вещества.

Инцидент произошел сегодня вечером, третьего апреля, на территории бывшего комбината «Красная нить». Пожарные прибыли на место в течение нескольких минут и сразу приступили к тушению возгорания. Они справились с огнем примерно за час – в операции приняли участие более ста человека.

Спасатели рассказывают, что в результате никто не пострадал. На комбинате находились четыре человека, им удалось остаться целыми и невредимыми. На первом этаже «Красной нити» находились опасные вещества. Сейчас специалисты занимаются их ликвидацией.

Пока что пожарные не могут сказать наверняка, что именно стало причиной возгорания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что к горящей фабрике “Красная нить” прибыла лаборатория для замера воздуха. К ликвидации пожара привлекли еще 24 спасателя.