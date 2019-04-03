Ученые нашли новый способ лечения рака без побочных эффектов

Эксперты уверены, что в борьбе с онкологическими заболевания могут помочь антибиотики.

Об этом рассказали специалисты из Дальневосточного федерального университета, которые пришли к подобным выводам вместе с коллегами из Швейцарии. Они уверяют, что антибиотик клофазимин влияет на развитие опухолевых клеток в организме. К такому выводу ученые пришли после того, как провели ряд исследований на больных мышах.

Специалистов удивило, что такое лечение помогало даже при тяжелых формах рака груди. Антибиотик, помимо прочего, практически не вызывает побочные эффекты. Эксперты назвали свое открытие многообещающим – они надеются в скором времени перейти к клиническим испытаниям.

К слову, синтетический препарат обычно используют при лечении лепры и туберкулеза. Раньше ученым не приходило в голову, что оно может помочь в борьбе с раком.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что нобелевский лауреат считает, что рак непобедим.