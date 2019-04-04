В горящем здании предприятия “Красная нить” на Выборгской набережной были люди

Они успели выбраться из горящего помещения еще до приезда спасателей. Покинуть территорию удалось четверым.

Сообщение о пожаре на территории старинного предприятия “Красная нить” поступило спасателям 3 апреля в 19:00. Четыре человека смогли самостоятельно выбраться из горящего здания завода на Гельсингфорсской улице. Об этом сообщает “Форпост” со ссылкой на МЧС.

Как сообщают спасатели, в 19:10 в связи с угрозой распространения огня пожару присвоили №2. Также сообщается, что на место прибыли специалисты для замера воздуха. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Позже на место происшествия прибыли специалисты для замера воздуха и концентрации опасных веществ в нем. Ликвидировать сильный пожар удалось спустя почти три часа, в 20:40.

Пламя охватило порядка 600 квадратных метров.

На месте работали 108 человек личного состава и 33 единицы техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар в “Красной нити” локализован. Все остались живы.