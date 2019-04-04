РЖД проводит месячник по борьбе с безбилетным проездом

За 2019 год было зафиксировано 149 актов безбилетного проезда. Фото: ppk-piter.ru

За 2019 год было зафиксировано 149 актов безбилетного проезда. Фото: ppk-piter.ru

Комплекс мероприятий будет проведен с 5 по 30 апреля.

Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) запускает месячник, целью которого станет усиление борьбы с безбилетным приездом в пригородных поездах.

За прошедшие месяцы этого года уполномоченные сотрудники СЗППК зафиксировали 149 актов проезда пассажиров без соответствующего билета.

Уже более двух лет уполномоченные сотрудники компании имеют право взымать штраф с пассажиров, не имеющих билет. За этот период было оформлено более 2,6 тысяч актов.

Во время проведения месячника уполномоченные сотрудники будут более усиленно проверять пассажиров пригородных поездов на наличие коленного билета и проводить мероприятия, направленные на пресечение безбилетного проезда.

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