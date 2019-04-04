РЖД проводит месячник по борьбе с безбилетным проездом

Комплекс мероприятий будет проведен с 5 по 30 апреля.
Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) запускает месячник, целью которого станет усиление борьбы с безбилетным приездом в пригородных поездах.
За прошедшие месяцы этого года уполномоченные сотрудники СЗППК зафиксировали 149 актов проезда пассажиров без соответствующего билета.
Уже более двух лет уполномоченные сотрудники компании имеют право взымать штраф с пассажиров, не имеющих билет. За этот период было оформлено более 2,6 тысяч актов.
Во время проведения месячника уполномоченные сотрудники будут более усиленно проверять пассажиров пригородных поездов на наличие коленного билета и проводить мероприятия, направленные на пресечение безбилетного проезда.
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