ГУП “Петербургский метрополитен” должен будет возместить пострадавшим при теракте моральный ущерб

Петербурженка уже выиграла первое дело и ей подземка возместит моральный ущерб. Фото: https://ru.wikipedia.org
Петербурженка уже выиграла первое дело и ей подземка возместит моральный ущерб. Фото: https://ru.wikipedia.org

Это пока первое судебное решение, которое было вынесено после заседания. Сотрудников Петербургской подземки признали виновными в получении пассажирами травм.

Предприятие признали виновным в получении пассажирами травм при осуществлении теракта 3 апреля 2017 года. Об этом сообщает “Фонтанка”. Как пояснила изданию создатель ассоциации оказания помощи жертвам терактов “Надо жить” Ирина Антонова, одна из пострадавших не с первого раза, но все же выиграла у метрополитена суд о моральной компенсации. Об этой истории, считает Антонова, должны знать и другие.

Икс был подан ранее пострадавшей Верой Рощино. Она ехала в соседнем вагоне, в котором произошел взрыв и в результате получила контузию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов возложил букет роз к мемориалу в память о погибших при теракте.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
ГУП "Петербургский метрополитен" суд теракт
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