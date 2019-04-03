Беглов возложил букет роз к мемориалу в память о погибших при теракте

Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро “Сенная площадь” и “Технологический институт” в 2017 году. Фото: https://moika78.ru

Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро “Сенная площадь” и “Технологический институт” в 2017 году. Фото: https://moika78.ru

Сегодня к станции метро “Технологический институт” с самого утра жители города приносят цветы. Панихида по погибшим при теракте в метро Санкт-Петербурга прошла в Троице-Измайловском соборе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов возложил цветы к мемориалу у станции метро “Технологический институт”. Об этом сообщает “Мойка78”. Действующий губернатор принес букет роз в память о погибших 3 апреля 2017 года.

Также цветы возложил и спикер петербургского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.

Напомним, что теракт произошел два года назад. Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро “Сенная площадь” и “Технологический институт”. В результате погибли 16 человек, более 100 были ранены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рассмотрение дела о теракте в петербургском метро продолжится. Вчера, 2 апреля, в Ленинградском военном окружном суде прошло первое слушание. Некоторые адвокаты, как оказалось, были плохо ознакомлены с материалами дела и просили дать на это еще неделю.