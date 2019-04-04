В Калининском районе обокрали мамочку и стащили из детской коляски кошелек

Также злоумышленник не постеснялся забрать документы, банковские карты. Наличными грабитель украл 4 тысячи рублей, но после снял больше с карты.

Пострадавшей оказалась 27-летняя женщина. Она обратилась в полицию Калининского района 3 апреля, сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Женщина заявила, что неизвестный, пока она была в магазине, украл из детской коляски ее кошелек, в котором были документы, наличные средства и банковские карты. Наличными в кошелке было 4 тысячи рублей, а вот после с одной из банковских карт было списано 60 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грабителя, “вскрывшего” Mitsubishi Outlander на глазах у владельца, задержали.