Грабителя, “вскрывшего” Mitsubishi Outlander на глазах у владельца, задержали

У полиции есть основания предполагать, что задержанный мужчина является членом преступной группировки, которая совершает разбойные грабежи в Петербурге и Ленобласти.

Преступное злодеяние было совершено еще в январе этого года. Мужчина на глазах у владельца проник в салон автомобиля и пытался похитить имущество водителя. Инцидент произошел на проспекте Кузнецова. Об этом сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После происшествия было возбуждено уголовное дело. После проведения оперативно-розыскных работ злоумышленник был задержан.

Правоохранительные органы предполагают, что подозреваемый входит в состав организованной группы, специализирующейся на совершении грабежей и разбоев на территории города и области.

По данному факту идет проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудников ресторана на Петроградке мужчина изрезал ножом за увольнение своей жены.