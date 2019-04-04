Сотрудников ресторана на Петроградке мужчина изрезал ножом за увольнение своей жены

Нож был изъят. Пострадавшие на скорой были доставлены в Мариинскую больницу. Фото: https://pixabay.com
Нож был изъят. Пострадавшие на скорой были доставлены в Мариинскую больницу. Фото: https://pixabay.com

Злоумышленник ворвался на кухню заведения, расположенного на проспекте Добролюбова. Его задержали на месте сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел 3 апреля около 12:45, сообщают сегодня сотрудник ФГКУ “УВО ВНГ РФ по СПб и ЛО”. Ими был задержан мужчина 22 лет, который ворвался на кухню ресторана, расположенную в доме 7 на проспекте Добролюбова, и начал размахивать ножом.

В начале он угрожал, а после применил нож. Мужчина нанес резанные раны руки и ноги директору и повару заведения.

На место происшествия были вызваны сотрудники вневедомственной охраны. Устроивший поножовщину вел себя агрессивно и оказывал сопротивление. Оказалось, что таким странным образом он решил отомстить за свою жену, которую уволили из ресторана.

Нож был изъят. Пострадавшие на скорой были доставлены в Мариинскую больницу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в горящем здании предприятия “Красная нить” на Выборгской набережной были люди.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Петроградский район происше
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