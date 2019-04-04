Агрессивного коллектора на Долгоозёрной “скрутила” полиция

Молодой мужчина 25 лет слишком настырно требовал выплат и действовал от лица организаций “Росденьги” и “ДеньгиГарант”.

Слишком усердного и настойчивого коллектора задержали в Приморском районе, сообщают “Невские новости” со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Выяснилось, что мужчина 25 лет является членом преступной группировки, которая создала фирмы ООО “Арка”, ООО “СудПро” и ООО “Вил” и занималась взысканием просроченных задолженностей по кредитам с жителей Петербурга и Ленинградской области.

Мужчина был задержан накануне, он насильно выбивал из должника деньги еще в ноябре 2017 года в квартире по Долгоозерной улице.

Полиция продолжает расследование и ищет других участников группировки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коллекторы Ленобласти продолжают “буянить”, судебные приставы составляют протоколы.