Коллекторы Ленобласти продолжают “буянить”, судебные приставы составляют протоколы

Помимо этого, коллекторы пытаются потребовать деньги, используя родственников, знакомых или коллег по работе. Фото: Зураб Джавахадзе

Помимо этого, коллекторы пытаются потребовать деньги, используя родственников, знакомых или коллег по работе. Фото: Зураб Джавахадзе

Региональные судебные приставы отмечают, что самыми распространенными нарушениями остаются частые звонки и сообщения в адрес должников.

Только за март сотрудники Региональный службы судебных приставов составили пять протоколов с административным правонарушением. Об этом сообщают в УФССП России по Ленинградской области. Протоколы были составлены в адрес микрофинансовых организаций ООО МКК “ЦентрГарант Санкт-Петербург”; ООО МФК “Кредит 911”, ООО МКК “Вэббанкир”; ООО МКК “Профиреал” .

Как и прежде самыми частыми нарушениями становятся частые звонки и сообщения должникам. А также любые попытки связаться с должником в “неурочное” время. Стоит отметить, что по закону вести подобный диалог можно с 08:00 до 22:00 в будни и с 09:00 до 20:00 в выходные.

Помимо этого, коллекторы пытаются потребовать деньги, используя родственников, знакомых или коллег по работе. Они применяют угрозы, психологическое давление и другие недопустимые меры.

Составленные протоколы в адрес нарушающих законодательство фирм направлены для рассмотрения по существу в районные суды Петербурга и Москвы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Бокситогорске мужчина, которому угрожали коллекторы, ушел на работу и пропал.