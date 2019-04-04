В Пулково задерживаются рейсы в Цюрих и Будапешт

Два авиарейса из Северной столицы отправятся из аэропорта в Пулково с получасовой и полуторачасовой задержкой. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщили пресс — службе аэропорта.

Время отправления рейса LX 1311 в Цюрих из Петербурга перенесли с 14:10 на 15:40. Воздушное судно вылетит из Пулково с задержкой в полтора часа. Регистрация на рейс пройдет с 12:40 до 14:55.

Еще одним отсроченным полетом стал рейс W6 2466 авиакомпании Wizz Air, который покинет «Пулковский аэропорт» в 15:50, вместо запланированного времени 15:15.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в аэропорту “Пулково” заработал Duty Free на прилете. Прибывшие в Санкт-Петербург смогут купить товары в магазинах беспошлинной торговли.

Компания Dufry является главным ритейлером для туристов, у нее более 2300 магазинов по всему миру. “Пулково” сейчас на четвертом месте в России по числу пассажиров, которые проходят аэропорт — за 2 месяца 2019 года он обслужил 2,3 млн человек.