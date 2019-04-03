В аэропорту “Пулково” заработал Duty Free на прилете

Площадь нового магазина составляет 102 м2. Фото:
Площадь нового магазина составляет 102 м2. Фото: "Пулково"

Прибывшие в Санкт-Петербург смогут купить товары в магазинах беспошлинной торговли.

В зале прилета аэропорта “Пулково” Санкт-Петербурга начал работу Duty Free — магазин беспошлинной торговли, сообщили Gazeta.sPb в “Пулково” 3 апреля. По прибытии в аэропорт Петербурга из-за рубежа могут купить алкоголь, табак, духи, косметику и многое другое.

Площадь нового магазина равна 102 м2, Duty Free работает круглые сутки.

Фото: «Пулково»

Компания Dufry является главным ритейлером для туристов, у нее более 2300 магазинов по всему миру. “Пулково” сейчас на четвертом месте в России по числу пассажиров, которые проходят аэропорт — за 2 месяца 2019 года он обслужил 2,3 млн человек.

Пошлинами, то есть дополнительным налогом, как правило, облагаются спиртное, сигареты и парфюмерия.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Пулково” перешел на летний режим.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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