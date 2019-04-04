В Петербурге стало больше смертей

Чтобы снизить смертность в Петербурге, власти планируют вплотную заняться диспансеризацией. Фото: pixabay.com
Чтобы снизить смертность в Петербурге, власти планируют вплотную заняться диспансеризацией. Фото: pixabay.com

В Петербурге в 2018 году, согласно данным ЗАГСа, умерло больше людей, чем в 2017. Власти города считают, нужно больше профилактики, а медики — что упор стоит сделать на социальные меры.

Накануне, 3 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 32 регионах России в 2018 году выросла смертность, а в общем численность населения уменьшилась на 99,7 тыс. человек.

В список регионов с увеличившейся смертностью вошел и Санкт-Петербург. Об этом говорят данные Росстата – смертность в Северной столице за первые пять месяцев 2018 года по сравнению с прошлым годом выросла на 3,5%. По данным комитета записей актов гражданского состояния, в 2018 году в Петербурге зарегистрировано 61 719 смертей – это на тысячу больше, чем в 2017. При этом в марте 2018 года умерло больше всего горожан – 6,2 тыс.человек – это почти на две тысячи больше, чем в сентябре 2018.

Для сравнения родилось в Северной столице в 2018 году 64573 малыша, а в 2017 – 67137. Получается, что в 2018 году в Петербурге снизилась рождаемость, зато выросла смертность.

В то же время представитель Малоохтинского кладбища рассказал Gazeta.SPb, что по наблюдениям в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, людей не стали хоронить чаще. Но, если верить статистике, действительно петербуржцы стали умирать чаще.

На это есть несколько причин. Например, как ранее сообщали представители администрации Смольном – недостаточная диспансеризация населения. Для этого власти планируют сделать ежегодной диспансеризацию горожан старше 40 лет. Еще одна причина, о которой заявляла вице-губернатор Анна Митянина, – людей выписывали раньше времени и они «тихо умерли дома». Ещё одна причина, которая могла повлиять на смертность в Петербурге – это ДТП. Их число только за 10 месяцев 2018 года стало больше на 1,8% и составило 5291. В авариях погибло 184 человека, по данным городской администрации.

В начале марта в Смольном прошло заседание Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения. На нём обсуждали, как можно снизить смертность в городе. Для этого было предложено создать 11 новых подстанций скорой помощи – это позволило бы добираться к больным за 20 минут и отчасти снизить смертность. А также увеличить графики работы медицинских бригад.

Чтобы снизить смертность в Петербурге, необходимо претворять в жизнь не только медицинские меры, как диспансеризация и увеличение бригад скорой помощи, но больше социальные, рассказали Gazeta.SPb в петербургском центре медицинской профилактики. На чем именно стоит сделать акцент, специалисты затруднились ответить.

Примечательно, что несмотря на увеличившуюся смертность, петербуржцы в 2018 году стали жить дольше — до 76 лет, по данным Минздрава. Эксперты рассказали, это может быть связано с большим интересом петербуржцев к здоровому образу жизни. Но больше продолжительность жизни зависит всё же от генетики.

Дарья Яриневич, Gazeta.SPb
заболевания профилактика смертность
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ушел из жизни режиссер Георгий Данелия
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура (ВИДЕО)
Тренды e-commerce глазами покупателей: что клиенты ждут от интернет-магазинов
В Петербурге стало больше смертей
Девять дней майского отдыха: что ждать петербуржцам от погоды и города
С начала года в Ленобласти введено в эксплуатацию 587 тысяч кв.м. жилья
Ограничение движения в связи с проведением Кубка по ралли-спринту
В Совете Федерации прокомментировали угрозу Польши нанести ядерный удар