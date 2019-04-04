В Петербурге стало больше смертей

В Петербурге в 2018 году, согласно данным ЗАГСа, умерло больше людей, чем в 2017. Власти города считают, нужно больше профилактики, а медики — что упор стоит сделать на социальные меры.

Накануне, 3 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 32 регионах России в 2018 году выросла смертность, а в общем численность населения уменьшилась на 99,7 тыс. человек.

В список регионов с увеличившейся смертностью вошел и Санкт-Петербург. Об этом говорят данные Росстата – смертность в Северной столице за первые пять месяцев 2018 года по сравнению с прошлым годом выросла на 3,5%. По данным комитета записей актов гражданского состояния, в 2018 году в Петербурге зарегистрировано 61 719 смертей – это на тысячу больше, чем в 2017. При этом в марте 2018 года умерло больше всего горожан – 6,2 тыс.человек – это почти на две тысячи больше, чем в сентябре 2018.

Для сравнения родилось в Северной столице в 2018 году 64573 малыша, а в 2017 – 67137. Получается, что в 2018 году в Петербурге снизилась рождаемость, зато выросла смертность.

В то же время представитель Малоохтинского кладбища рассказал Gazeta.SPb, что по наблюдениям в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, людей не стали хоронить чаще. Но, если верить статистике, действительно петербуржцы стали умирать чаще.

На это есть несколько причин. Например, как ранее сообщали представители администрации Смольном – недостаточная диспансеризация населения. Для этого власти планируют сделать ежегодной диспансеризацию горожан старше 40 лет. Еще одна причина, о которой заявляла вице-губернатор Анна Митянина, – людей выписывали раньше времени и они «тихо умерли дома». Ещё одна причина, которая могла повлиять на смертность в Петербурге – это ДТП. Их число только за 10 месяцев 2018 года стало больше на 1,8% и составило 5291. В авариях погибло 184 человека, по данным городской администрации.

В начале марта в Смольном прошло заседание Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения. На нём обсуждали, как можно снизить смертность в городе. Для этого было предложено создать 11 новых подстанций скорой помощи – это позволило бы добираться к больным за 20 минут и отчасти снизить смертность. А также увеличить графики работы медицинских бригад.

Чтобы снизить смертность в Петербурге, необходимо претворять в жизнь не только медицинские меры, как диспансеризация и увеличение бригад скорой помощи, но больше социальные, рассказали Gazeta.SPb в петербургском центре медицинской профилактики. На чем именно стоит сделать акцент, специалисты затруднились ответить.

Примечательно, что несмотря на увеличившуюся смертность, петербуржцы в 2018 году стали жить дольше — до 76 лет, по данным Минздрава. Эксперты рассказали, это может быть связано с большим интересом петербуржцев к здоровому образу жизни. Но больше продолжительность жизни зависит всё же от генетики.