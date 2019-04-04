Сотрудников магазина косметики и парфюма в Петродворцовом районе обделял работодатель

После проверки прокуратура района директору организации внесла представление об устранении нарушений. Фото: https://pixabay.com

После проверки прокуратура района директору организации внесла представление об устранении нарушений. Фото: https://pixabay.com

Прокуратура нашла нарушения после проверки соблюдения требований трудового законодательства в деятельности ООО “Лаура”.

Как сообщает прокуратура Петербург сегодня, сотрудники получили заработную плату ниже установленного минимального размера оплаты труда. Предприятие занимается розничной торговлей косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах.

После проверки прокуратура района директору организации внесла представление об устранении нарушений. А также в отношении компании и гендиректора возбуждены административные дела об административном правонарушении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что игнорирование адвоката привело председателя ТСЖ “Парадный квартал” к административке.