Мораторий на снос газетных ларьков в Петербурге продлили до августа

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт -Петербурга Александр Беглов продлил мораторий на снос газетных киосков до 1 августа. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главу комитета по печати Владимира Рябовола.

По словам руководителя комитета, принятие такого решения позволит устранить технические и правовые коллизии и обеспечить законное право петербуржцев на получение информации.

Напомним, что демонтаж газетных киосков начался в январе. Причиной таких действий стало отсутствие у предпринимателей договора с городом. После публичных акций протеста по этому вопросу врио губернатора Александр Беглов ввел трёхмесячный мораторий на снос объектов.

За это время проблема так и не была решена.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге начали сносить киоски с печатной продукцией. Это вызвано тем, что владельцы ларьков ООО “Союз издателей и распространителей”, ООО “Стрелец” и ООО “Метропресс” не имеют права торговать на этой территории, поскольку не продлили договоры аренды.