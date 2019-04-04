Появилось видео задержания «больничных» грабителей в Петербурге

ГУ следственного комитета по Санкт-Петербургу опубликовало на своем канале в Youtube видео задержания подозреваемых в нападении на медиков в Курортном районе города на Неве.

На кадрах оперативного видео двоих мужчин выводят под руки из здания следователи и сажают в автомобиль СКР.

Ранее два исполнителя дерзкого разбойного нападения на медицинский персонал больницы были доставлены из Нижегородской и Тамбовской областей в Петербург. Организатора преступления задержали в Северной столице.

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Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что грабежи и разбои привели петербуржца на скамью подсудимых. В Приморском районе Петербурга мужчина пойдёт под суд за совершение шести преступлений по факту грабежа с применением насилия, а также трех преступлений по факту разбоя с применением оружия.