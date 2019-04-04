За издевательство над срочниками лейтенанту дали уловный срок

Лейтенанту назначили условный срок на четыре года с испытательным сроком в два года. Фото: https://pixabay.com

Лейтенанту назначили условный срок на четыре года с испытательным сроком в два года. Фото: https://pixabay.com

Лейтенант применял свои “продуктивные методы”, в которых чаще всего фигурировала физическая сила. Лейтенант свою вину признал, но посчитал такой метод воспитания эффективным.

Сегодня 224 гарнизонный военный суд вынес приговор лейтенанту Сергею Смородину, который проходил по статье “Превышение должностных полномочий с применением насилия”. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга сегодня.

Лейтенант регулярно воспитывал солдат своими методами. Так, срочники могли пострадать от того, что у кого-то на голове не было защитного шлема. Он избил одного подчиненного заставил носить шлем до конца полевого выхода.

Еще одному подчинённому досталось за отсутствие сумки с противогазом. За это лейтенант заставил его двое суток носить противогаз не снимая. Мог ударить в грудь прикладом, если после проверки выяснял, что автомат недостаточно чист. Когда один из военнослужащих пожаловался матери на подобные условия службы, Смородин избил его.

Лейтенанту назначили условный срок на четыре года с испытательным сроком в два года. Также два года виновному запрещено занимать государственные должности.

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