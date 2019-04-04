ОМОН обнаружил у жд путей снаряд времен войны

Местно происшествия было оцеплено. Фото: ГУ Росгвардии по г.СПб и ЛО

Местно происшествия было оцеплено. Фото: ГУ Росгвардии по г.СПб и ЛО

Накануне около 17:40 в дежурную часть главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и ЛО поступила информация о необычной находке.

Рабочие обнаружили в песке, привезенном для проведения работ, предмет, похожий на снаряд военных времен. Снаряд был найден недалеко от железной дороги в Тосненском районе Ленобласти.

Специалисты ОМОН оцепили место. Работы были приостановлены, а люди эвакуированы на безопасное расстояние. На месте работала дежурная группа инженерно-технического отделения транспортного ОМОНа главного управления Росгвардии.

Специалисты установили, что найденный предмет — это 125-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Находка была в состоянии сильной коррозии и содержала взрывчатое вещество. Когда-то снаряд был выпущен из орудия, но не взорвался, сообщили Gazeta.SPb в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и ЛО.

Снаряд был оставлен под охраной сотрудников полиции для передачи военным саперам и дальнейшего уничтожения на полигоне.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге задержан «черный коллектор».