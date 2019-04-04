В Петербурге задержан «черный коллектор»

Обвиняемый совместно с соучастником в квартире одного из домов избили должника микрофинансовой организации.

На личном приеме к председателю СК РФ Александру Бастрыкину обратился потерпевший с заявлением, что 17 ноября 2017 года он был избит сотрудниками МФО «Росденьги» и МФО «ДеньгиГарант».

Потерпевший сообщил, что ранее уже обращался в прокуратуру и органы МВД, но уголовное дело так и не было возбуждено.

В результате следствия сотрудниками правоохранительных органов был задержан 26-летний мужчина, обвиняемый по статье самоуправство, сообщили Gazeta.SPb в главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела. Решается вопрос об избрании задержанному меры пересечения. Идут поиски его соучастника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцу грозит до 25 лет тюрьмы за 50 ударов ножом.