Петербуржцу грозит до 25 лет тюрьмы за 50 ударов ножом

Дело направлено в суд. Фото: Pixabay
Дело направлено в суд. Фото: Pixabay

Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга вела расследование дела мужчины, обвиняемого в нанесении более 50 ударов ножом.

Мужчина обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух человек.

Следствием установлено, что в ноябре прошлого года обвиняемый находился в помещении на Индустриальном проспекте, которое занимает индивидуальный предприниматель.

В ходе внезапно возникшего конфликта мужчина нанес потерпевшему не менее двух ударов ножом, а затем другому потерпевшему не менее 45 ударов тем же ножом в область головы, живота, лопаток, грудной клетки и других жизненно важных органов. Кроме того, он не менее пяти раз ударил пострадавшего руками.

Пострадавший скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. Второй пострадавший самостоятельно выбрался, ему была оказана медицинская помощь, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Обвиняемый частично признал свою вину. На данный момент дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти мужчина распространял детскую порнографию.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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