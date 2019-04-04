В Ленобласти мужчина распространял детскую порнографию

Мужчина осужден на 5 лет лишения свободы. Фото: Pixabay
Мужчина осужден на 5 лет лишения свободы. Фото: Pixabay

В городе Тосно 32-летний местный житель обвиняется в разращении 12-летней девочки из Нового Уренгоя и распространении детской порнографии.

Следствием установлено, что в период с сентября 2017 года по март 2018 года обвиняемый вел переписку интимного характера с 12-летней девочкой из города Новый Уренгой. Подсудимый тем самым развращал ребенка.

Позже мужчина распространил среди ее одноклассников и друзей фотографии и видеоролики с обнаженным телом девочки, сообщили Gazeta.SPb в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

Сотрудниками правоохранительных органов был проведен обыск в квартире подсудимого, в ходе которого были обнаружены и изъяты средства связи с информацией, подтверждающей его вину.

Суд вынес обвинительный приговор мужчине и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петродворцовском районе угнали дорогостоящую иномарку.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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