В Петродворцовском районе угнали дорогостоящую иномарку

Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

В отеделение полиции Петродвоцовского района Санкт-Петербурга поступило заявление об угоне.

Вчера, 3 апреля, полицию обратился 28-летний мужчина. Он сообщил сотрудникам полиции, что автомобиль был украден в период с 19:30 до 22:30 от дома по Гостилицкому шоссе города Петергоф.

Принадлежащий заявителю автомобиль марки «Тайота Камри» был похищен неизвестным злоумышленником, сообщили Gazeta.Spb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент местонахождение похищенного транспортного средства и личность злоумышленника остаются неизвестными.

Сотрудники правоохранительных органов осуществляют проверку по факту происшествия, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что грабителя, “вскрывшего” Mitsubishi Outlander на глазах у владельца, задержали.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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