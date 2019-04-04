В Красносельском районе задержали серийных воров

Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: Pixabay
Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: Pixabay

Два жителя Санкт-Петербурга обвиняются в совершении 17 преступлений по статье о краже с незаконным проникновением в жилище.

По версии следствия мужчины в период с февраля по ноябрь прошлого года произвели серию хищений личного имущества граждан из частных домов, расположенных на территории района.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП). Сотрудники ЧОП дистанционно охраняли один из частных домов. Мужчины были задержаны на месте преступления с подготовленным к выносу похищенным имуществом.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что украденные вещи находились в скупках и ломбардах района. Вещи были изъяты и опознаны потерпевшими.

Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

На данный момент уголовное дело передано в Красносельский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге задержан «черный коллектор».

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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