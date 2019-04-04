У работницы почты сожитель украл деньги для выплаты пенсий

Украдено около 80 тысяч рублей. Фото: Pixabay
Украдено около 80 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Вчера, 3 апреля, в отделение полции Приморского района Санкт-Петербурга поступила информация о краже.

Заявление подал руководить отделения связи, сообщив о хищении у работницы данного отделения денежных средств в сумме порядка 80 тысяч рублей.

По предварительной информации, пострадавшая оставила сумку с частью денежных средств своему сожителю и ушла на обход граждан на Ушаковой набережной. Денежные средства были предназначены для выплаты пенсий.

Кроме того, женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что её сожитель скрылся в неизвестном направлении около полудня, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красносельском районе задержали серийных воров.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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