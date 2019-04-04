В Санкт-Петербурге пройдёт конференция «Распределённая генерация как основа модернизации энергетики»

11 апреля в Санкт-Петербурге, в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина пройдёт VI научно-практическая конференция «Распределённая генерация как основа модернизации энергетики».

Данная конференция — новый этап развития ежегодной конференции «Распределенная генерация электроэнергии сегодня», на протяжении пяти лет проходящей в Санкт-Петербурге. Конференция соберёт не менее 300 участников. Ключевая тема – консолидация усилий предприятий энергетического комплекса и добывающих компаний России с целью широкого внедрения технологий распределённой генерации с опорой на местные энергоносители и возобновляемые ресурсы.

Авторитетный форум энергетиков соберет представителей компаний горнодобывающей и нефтегазовой отрасли, тяжелой промышленности, энергогенерирующих компаний, производителей энергетического оборудования, ученых ведущих технических вузов России, депутатов Государственной Думы, представителей профильных министерств и региональных органов. Генеральным партнером мероприятия выступает компания ООО «НГ-Энерго».

На мероприятии с докладами о своих достижениях в области энергетики выступят руководителей крупнейших добывающих компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, транспортных и дорожно-строительных компаний, с докладами также выступят учёные, представители министерств и ведомств.

Участие в конференции «Распределённая генерация» депутатов Государственной Думы РФ имеет первостепенное значение для дальнейшего совершенствования законодательной базы, наличие которой необходимо для «энергетического перехода» и широкомасштабного развития распределённой энергетики.

Основные секции Конференции:

• Добывающая промышленность, опыт лидеров отрасли. Выступления будут носить прикладной и практический характер, который позволит широкой аудитории выработать приемлемую стратегию для своих предприятий при переходе на инновационные технологии. • Собственная генерация промышленных предприятий как инструмент снижения себестоимости продукции и снижения рисков. Секция особенно будет полезна представителям компаний, у которых электроэнергия занимает значительную долю в себестоимости, в связи с чем переход на собственную генерацию становится экономически выгодным. • Снижение затрат федеральных и региональных бюджетов на энергоснабжение за счёт внедрения передовых технологий в области генерации на удалённых территориях и в Арктике. Особое внимание здесь уделяется выступлению лидеров промышленной отрасли с докладами о переводе энергообеспечения объектов на альтернативные виды топлива – попутный нефтяной газ, сырая товарная нефть, мазут и биогаз. • Генерация как бизнес: проекты в области жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры, реализация проектов на свалочном газе. Ключевые моменты обсуждения – рост рентабельности за счёт проектов в распределённой генерации, оптимизация капиталовложений и инвестиционных ресурсов.

Генеральный партнёр конференции – ООО «НГ-Энерго» – один из лидеров рынка распределённой генерации в России. С 2004 года компания конструирует и создаёт электростанции для горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, объектов транспортной инфраструктуры и населённых пунктов, находящихся на отдалённых территориях нашей страны.

За 15 лет компания спроектировала и построила более 70-ти объектов распределённой генерации, 90% которых находятся на отдалённых территориях Якутии, Чукотки, Камчатки, Тюменской, Магаданской, Хабаровской и Архангельской областей и даже в Антарктиде.

В основном это – дизельные электростанции с мощностью от 150 КВт до 100 МВт. Подробности Конференции: https://rg-conf.ru/.