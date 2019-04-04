Ушел из жизни режиссер Георгий Данелия

Известный советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Об этом сообщает «Новая газета», ссылаясь на семью погибшего.

Ранее в феврале уже было известно, что кинорежиссер был госпитализирован с воспалением легких.

Георгий Данелия был народным артистом СССР, режиссером, сценаристом и публицистом. Он родился в 1930 году в Тбилиси, Грузия. А уже через год его семья переехала в Москву.

Данелия закончил Московский архитектурный институт, а после — Высшие режиссерские курсы.

С 1959 года Георгий Данелия работал в киноконцерне «Мосфильм».

Широкое общественное признание ему принесли такие работы, как «Кин-Дза-Дза!», «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Афоня» и многие другие.

Кроме того, Данелия писал книги. Наиболее известные произведения с его авторством это «Безбилетный пассажир», «Тостуемый пьет до дна», «Кот ушел, а улыбка осталась» и другие.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Малышева ответила на упреки заслуженного врача России.