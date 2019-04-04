В Петербурге «Газель» разорвало на части при столкновении с «Лексусом» (Видео)

Газель разорвало на части. Фото; piter.tv
Газель разорвало на части. Фото; piter.tv

Авария произошла сегодня днем 4 апреля в Выборгском районе Северной столицы на пересечении Светлановского и Северного проспектов. Об этом сообщает Piter.TV.

На видео можно заметить, что «Газель» разорвало на две части. Кабина грузовика находится в зоне пешеходного перехода, а кузов в полосе движения автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Что именно послужило причиной столкновения пока неизвестно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Московском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и полицейской машины. Полицейский автомобиль на большой скорости двигался по трамвайным путям.

По предположениям очевидцев, «BMW» предпринял неудачную попытку проскочить перед сотрудниками правоохранительных органов. В результате манёвра иномарка столкнулась со служебной машиной полицейских.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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