Наркозависимые петербуржцы могут лишиться водительских прав

У всех троих поставлен диагноз «синдром зависимости от опиатов» Фото: pixabay.com 
У всех троих поставлен диагноз «синдром зависимости от опиатов» Фото: pixabay.com 

В Красносельском районе Петербурга прокуратура потребовала запретить наркозависимым гражданам садиться за руль. Трое петербуржцев могут лишиться водительских прав.

Согласно материалам дела, в ходе проверки прокуратура выявила несоблюдение законодательных запретов и ограничений на управление транспортными средствами.

Трое граждан, состоящих на учете в СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» и ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» с диагнозом «синдром зависимости от опиатов», обладали действующими правами на управление автотранспортом, сообщили в городской прокуратуре.

Состояние здоровья этих лиц ставит под сомнение безопасность управления транспортом. Поэтому прокуратура предъявила в суд Петербурга исковые заявления с целью лишить их водительских удостоверений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель, устроивший смертельное ДТП на Невском, был пьян и в наркотическом опьянении.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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