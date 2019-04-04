В Петербурге задержана группировка, похитившая более 1,5 млрд рублей

Подозреваемые задержаны. Фото: Pixabay
Подозреваемые задержаны. Фото: Pixabay

Шестеро подозреваемых, используя подконтрольные фиктивные организации, перевели более 1,5 млрд рублей и извлекли доход на сумму более 60 млн рублей.

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной группы.

Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщил Gazeta.SBp официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, обвиняемые действовали с 2014 по 2018 год на территории Петербурга. Используя фиктивные компании, они незаконно переводили деньги на счета различных физических лиц для обналичивания.

В результате данной деятельности, участникам группы удалось перечислить более 1,5 миллиардов рублей и извлечь доход на сумму более 60 миллионов рублей.

На данный момент дело направлено в Приморский суд для дальнейшего рассмотрения. Трое задержанных заключены под домашний арест, двое находятся под подпиской о невыезде, один получил запрет на определенную деятельность.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красносельском районе задержали серийных воров.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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В Петербурге задержана группировка, похитившая более 1,5 млрд рублей