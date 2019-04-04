Ленобласть обеспечит бесперебойное теплоснабжение за 170 млн

Подготовка к осенне-зимнему сезону 2019-2020 началась  Фото: pixabay.com 
Подготовка к осенне-зимнему сезону 2019-2020 началась  Фото: pixabay.com 

В городах и поселениях Ленинградской области стартовала подготовка к отопительному сезону 2019-2020 годов. На её реализацию больше всего средств выделено Волховскому, Гатчинскому и Кингисеппскому районам.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение о выделении из регионального бюджета первых субсидий, сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что порядка 170 млн рублей уже распределили между десяти районами Ленинградской области. Средства призваны обеспечить качественную работу котельных, тепловых сетей, теплотрасс и трубопроводов.

На эти цели Волховский район получил 33,5 млн рублей, Гатчинский — 30,9 млн рублей, Кингисеппский — 30,7 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что спасатели с высоты наблюдали за оттаивающей Ленобластью.

Специалисты отправились в авиаразведку, чтобы выявить своевременно неубранные заторы на водных объектах. Однако, как сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области, их обнаружено не было.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
александр дрозденко ленобласть тепловые сети теплоснабжение трубопроводы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Замдиректора детдома не стали наказывать за якобы развращенных детей
Петербургская весна пришлась не по вкусу жирафу Соне
Петербуржцев предупреждают об ограничении движения на ЗСД
Над Петербургом и Ленобластью пролетел шведский самолет
Суд Ленобласти рассмотрит дело об отравлении 84 пассажиров «Лунной сонаты»
В Петербурге начали восстанавливать дороги после зимы
Объявлены первые участники VK Fest 2019
В Петербурге «Родильный дом №1» устранит нарушения санитарных правил