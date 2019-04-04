Ленобласть обеспечит бесперебойное теплоснабжение за 170 млн

В городах и поселениях Ленинградской области стартовала подготовка к отопительному сезону 2019-2020 годов. На её реализацию больше всего средств выделено Волховскому, Гатчинскому и Кингисеппскому районам.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение о выделении из регионального бюджета первых субсидий, сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что порядка 170 млн рублей уже распределили между десяти районами Ленинградской области. Средства призваны обеспечить качественную работу котельных, тепловых сетей, теплотрасс и трубопроводов.

На эти цели Волховский район получил 33,5 млн рублей, Гатчинский — 30,9 млн рублей, Кингисеппский — 30,7 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что спасатели с высоты наблюдали за оттаивающей Ленобластью.

Специалисты отправились в авиаразведку, чтобы выявить своевременно неубранные заторы на водных объектах. Однако, как сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области, их обнаружено не было.