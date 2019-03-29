Спасатели с высоты наблюдали за оттаивающей Ленобластью

Специалисты отправились в авиаразведку, чтобы понять, где до сих пор не убраны заторы на водных объектах.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Сотрудники ГУ МЧС России летали над просторами региона не одни – к ним присоединились чиновники Ленинградской области. Специалисты в период оттепели больше всего переживают за то, что из-за таяния льда реки выйдут из берегов и затопят близлежащие населенные пункты. Также они волнуются за людей, которые, несмотря на запреты, выходят на лед – кто-то просто прогуляться, другие порыбачить.

Спасатели рассказали, что заторов не обнаружили, реки частично очищены ото льда, говорится на сайте ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербургских подростков на отколовшейся льдине спасли. Школьники позабыли о запретах, а также о трагичной истории мальчика Миши, который, выйдя на лед, провалился и утонул. Его тело, к слову, ищут уже пятый день, но безрезультатно.