Петербургских подростков на отколовшейся льдине спасли

Их вытащили из воды целыми и невредимыми – они даже не успели промочить ноги.

Инцидент произошел сегодня днем, 29 марта. Несмотря на строгий запрет выхода на лед, двое школьников ослушались. Глыба льда, на которой они стояли, откололась от большой земли и отправилась в плаванье. Незапланированное путешествие, к счастью, вовремя прервали. Кто-то вызвал спасателей, которые уже через пару минут вызволили подростков, передает издание «Фонтанка». Видимо, 13-летних мальчиков ничему не научила история других детей, которые провалились под лед 25 марта. Один из них спасся, а тело другого до сих пор не могут найти в Неве.

Напоминаем, что в эту пятницу пошли пятые сутки поисков маленького Миши. Спасатели до сих пор ныряют в ледяную воду безрезультатно.

Им мешает сильное течение, а также то, что часть реки до сих пор скованна льдами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что тело утонувшего Миши перестали искать в Неве.