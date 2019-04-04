На Новодевичьем кладбище открыли памятник Вадиму Тюльпанову

Памятник бывшему спикеру Законодательного Собрания Петербурга Вадиму Тюльпанову открыли на Новодевичьем кладбище сегодня, в четверг, 4 апреля.

В церемонии принимали участие родные и близкие политика, а также депутаты парламента, представители правительства Санкт-Петербурга и общественных организаций.

На открытии памятника выступил с речью спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Напомним, что Вадим Тюльпанов умер 4 апреля 2017 года. Официальной причиной смерти стал приступ, который был вызван острой сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца.

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