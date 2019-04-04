Замдиректора детдома не стали наказывать за якобы развращенных детей

Женщину обвинили в безразличии к проблемам детей-сирот. Фото: Pixabay
Женщину обвинили в безразличии к проблемам детей-сирот. Фото: Pixabay

Суд прекратил производство по делу из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Кировский районный суд Санкт-Петербурга огласил свое решение сегодня, четвертого апреля. На скамье подсудимых оказалась петербурженка, которая работала в детском доме, занимая должность заместителя директора. Обвиняющая сторона утверждала, что женщина на протяжении 11 лет получала данные о том, что над воспитанниками и школьника совершались действия сексуального характера. Уточнялось, что никаких действий она не предприняла, несмотря на свой долг.

В суде пришли к выводу, что необходимо прекратить разбирательства из-за того, что с момента совершения преступления прошло довольно много времени, говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дело об убийстве 14-летней давности отправляют в суд. Преступника все это время не могли отыскать – следствию помогла мать обвиняемого.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
детский дом педофилия суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Замдиректора детдома не стали наказывать за якобы развращенных детей
Петербургская весна пришлась не по вкусу жирафу Соне
Петербуржцев предупреждают об ограничении движения на ЗСД
Над Петербургом и Ленобластью пролетел шведский самолет
Суд Ленобласти рассмотрит дело об отравлении 84 пассажиров «Лунной сонаты»
В Петербурге начали восстанавливать дороги после зимы
Объявлены первые участники VK Fest 2019
В Петербурге «Родильный дом №1» устранит нарушения санитарных правил