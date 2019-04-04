Замдиректора детдома не стали наказывать за якобы развращенных детей

Суд прекратил производство по делу из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Кировский районный суд Санкт-Петербурга огласил свое решение сегодня, четвертого апреля. На скамье подсудимых оказалась петербурженка, которая работала в детском доме, занимая должность заместителя директора. Обвиняющая сторона утверждала, что женщина на протяжении 11 лет получала данные о том, что над воспитанниками и школьника совершались действия сексуального характера. Уточнялось, что никаких действий она не предприняла, несмотря на свой долг.

В суде пришли к выводу, что необходимо прекратить разбирательства из-за того, что с момента совершения преступления прошло довольно много времени, говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дело об убийстве 14-летней давности отправляют в суд. Преступника все это время не могли отыскать – следствию помогла мать обвиняемого.