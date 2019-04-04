Копию «Тайной вечери» представят на выставке в Эрмитаже

Копию легендарной картины привезут из Ватикана Фото: wikipedia
Копию легендарной картины привезут из Ватикана Фото: wikipedia

В Государственном Эрмитаже Петербурга к 500-летию со дня смерти художника Леонардо Да Винчи откроется выставка. Одним из её экспонатов станет работа Мельци и Да Винчи — копия «Тайной вечери», привезенная из Ватикана.

Как сообщил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, на экспозиции планируется представить копию «Тайной вечери». Да Винчи создавал картину совместно со своим творческим наследником — учеником Франческо Мельци.

Оригинал фрески «Тайная вечеря» с изображением последней трапезы Иисуса Христа с учениками размещена в церкви Санта-Мария-делле-Граци в Милане.

Отмечается, что на выставке также покажут деревянную скульптуру ангела из итальянской частной коллекции, созданной по картинам художника Леонардо Да Винчи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Эрмитаж вошел в десятку самых популярных музеев мира.

По данным британского издания The Art Newspaper, петербургский музей вошёл в число самых посещаемых музеев всего мира. На первом месте оказался парижский Лувр.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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