Эрмитаж вошел в десятку самых популярных музеев мира

Британское издание The Art Newspaper опубликовала рейтинг из 100 самых посещаемых музеев всего мира.

Первое место занял Лувр, Париж. За прошлый год в музее побывало более 10 миллионов человек.

Музеев, находящихся в России, в рейтинге всего пять. И один из них даже вошел в десятку. Государственный Эрмитаж поставлен британским изданием на 9-ю строчку рейтинга. За прошедший год музей посетило 4,2 миллиона человек.

Музей Московского Кремля занял 18-е место в топе. В его стенах побывали почти 3 миллиона человек за год. На 29-м месте расположилась Третьяковская галерея, которую посетили за год 2,14 миллиона человек.

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина принял 1,3 миллиона человек и занял 47-е место в рейтинге. На 96-й строчке находится Музей современного искусства «Гараж»: его посещаемость за 2018 год составила 882 тысячи человек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что число автобусов с аудиогидом “Культурный маршрут” выросло.