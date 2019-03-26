Число автобусов с аудиогидом “Культурный маршрут” выросло

Аудиогид позволяет горожанам и гостям лучше узнать историю Петербурга. Фото:
Аудиогид позволяет горожанам и гостям лучше узнать историю Петербурга. Фото: "Пассажироавтотранс"

Теперь аудиоэкскурсии о достопримечательностях Петербурга могут слушать и пассажиры маршрута №128.

Число автобусов, на которых можно воспользоваться услугой аудиогида, возросло, сообщили в “Пассажироавтотрансе”. Теперь аудиоэкскурсии через приложение для смартфона доступны пассажирам маршрута №128.

Для жителей Санкт-Петербурга добавили истории Ботанического сада, телебашни и острова декабристов. Приложение проект ”Культурный маршрут” можно установить, считав QR-код в салоне, или загрузить через портал Izi travel. Всего в приложении доступна информация о более 100 культурных объектах Санкт-Петербурга. Текст читают как на русском, так и на английском языках.

Автобусы маршрута № 128 следуют от Уральской ул. на острове Декабристов и до Аптекарской наб. Петроградской стороны. Сейчас сервис доступен для пассажиров маршрутов № 3, 6, 7, 22 и 46. Как сообщили в “Пассажиравтотрансе”, 35 тысяч жителей Петербурга уже воспользовались приложением.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Смольный затратит на “умные остановки” 20 млн рублей.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
автобус аудио культурный маршрут петроградская сторона
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП на Бабушкино привело к плотному затору
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»