Число автобусов с аудиогидом “Культурный маршрут” выросло

Теперь аудиоэкскурсии о достопримечательностях Петербурга могут слушать и пассажиры маршрута №128.

Число автобусов, на которых можно воспользоваться услугой аудиогида, возросло, сообщили в “Пассажироавтотрансе”. Теперь аудиоэкскурсии через приложение для смартфона доступны пассажирам маршрута №128.

Для жителей Санкт-Петербурга добавили истории Ботанического сада, телебашни и острова декабристов. Приложение проект ”Культурный маршрут” можно установить, считав QR-код в салоне, или загрузить через портал Izi travel. Всего в приложении доступна информация о более 100 культурных объектах Санкт-Петербурга. Текст читают как на русском, так и на английском языках.

Автобусы маршрута № 128 следуют от Уральской ул. на острове Декабристов и до Аптекарской наб. Петроградской стороны. Сейчас сервис доступен для пассажиров маршрутов № 3, 6, 7, 22 и 46. Как сообщили в “Пассажиравтотрансе”, 35 тысяч жителей Петербурга уже воспользовались приложением.

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