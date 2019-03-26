Смольный потратит на «умные остановки» 20 млн рублей

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга планирует оборудовать ряд остановок города новыми информационными табло. На покупку 80-ти устройств выделят более 21,5 миллиона рублей.

Сумма внушительная, но пока правительство не сумело договориться ни с одним из подрядчиков по обслуживанию электронных информационных приборов.

Множество из уже установленных табло не работают. Как ситуация будет развиваться дальше пока не понятно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что умные остановки должны появиться на улицах Петербурга в течение 2019 года. Такие павильоны производят в городе, поэтому обеспечить город можно своими силами, отметил действующий губернатор. Подобные павильоны, по словам Беглова, позволят создать комфортные условия, пока граждане ждут транспорт.