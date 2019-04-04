В поисках новой работы работникам завода Ford поспособствует Роструд

Автомобильный завод Ford во Всеволожске начнут закрывать в июне. Фото: pixabay.com

Автомобильный завод Ford во Всеволожске начнут закрывать в июне. Фото: pixabay.com

Роструд проконсультирует сотрудников завода Ford во Всеволожске по вопросу дальнейшего трудоустройства. Также работникам будет предложена правовая помощь.

Сообщается, что на территории завода начнёт действовать консультационный пункт. Его организация — совместная работа госинспекции труда и комитета по труду Ленинградской области.

Встреча с работниками завода пройдёт при участии начальника управления надзора, контроля и проектов в сфере занятости населения Роструда Дмитрия Францева.

Как отметили в Роструде, в рамках встречи сотрудники смогут получить консультации по всем интересующим вопросам трудового законодательства: о порядке расторжения трудовых договоров из-за сокращения численности или штата работников, а также о положенных выплатах и компенсациях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники завода Ford обсудят сохранение рабочих мест с Дрозденко.

Встреча с главой региона состоится 5 апреля в микрорайоне Южный Всеволожского района.