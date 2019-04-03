Сотрудники завода Ford обсудят сохранение рабочих мест с Дрозденко

Автомобильный завод Ford во Всеволожске начнут закрывать в июне. Фото: pixabay.com

Автомобильный завод Ford во Всеволожске начнут закрывать в июне. Фото: pixabay.com

Работники завода Ford, расположенного в Ленинградской области, встретятся с губернатором региона Александром Дрозденко. Сотрудники намерены побороться за сохранение рабочих мест, а также выплату бонусов.

Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на председателя межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Игоря Темченко, в администрации Ленобласти подтвердили присутствие Дрозденко на встрече с сотрудниками. Она состоится 5 апреля в микрорайоне Южный.

Профсоюз Ford надеется, что с привлечением правительства региона повысятся шансы на то, что компания в конечном счёте пересмотрит свои планы.

Мы планируем проведение коллективных действий в поддержку наших требований по сохранению рабочих мест,

— следует из заявления профсоюза.

Отмечается, что работники собираются разузнать у главы Ленобласти о новых вакансиях, которые будут предложены им в случае увольнения.

Напомним, о закрытии завода Ford стало известно в конце марта. Мера последовала из-за падения продаж. В результате такого решения будут уволены около 850 человек. Дрозденко заверил, что рабочие получат все полагающиеся им выплаты.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что Ленобласть позаботится о рабочих завода Ford.