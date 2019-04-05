Следствие назвало две версии взрыва в академии Можайского

Две основные версии следствия: неосторожное обращение с взрывчатыми веществами и покушение на убийство.

На данный момент рассматриваются несколько версий случившегося: от неосторожного обращения с взрывчатыми веществами, то есть неумышленного подрыва, до умышленного использования взрывчатки в преступных целях, в том числе, покушение на убийство, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Также отмечается, что на сегодняшний день на себя ответственность никто не взял.

По версии следствия, к возможным подозреваемым относится весь преподавательский, курсантский состав и технический персонал академии, который имел доступ в помещение.

Точный состав взрывного устройства пока не установлен.

Во вторник, 2 апреля, около 13:30 в одном из служебных помещений Военной академии имени Можайского прогремел взрыв. В результате взрыва пострадало четверо человек. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Макаров заверил, что взрыв в академии Можайского не был терактом.